Война в Украине. Армия Украины: силы РФ пытаются установить полный контроль в Донбассе

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Война России против Украины

Начался штурм "Азовстали" в Мариуполе. Там могли остаться мирные жителиВласти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о начале штурма металлургического комбината «Азовсталь». Это главный очаг украинского сопротивления в городе, передает Би-би-си.«Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе, - рассказала в эфире «России 24» представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. - В этом нам хорошо помогают российская авиация и артиллерия. Надеемся, что в ближайшее время эти псевдозащитники украинского народа сдадутся, люди вздохнут спокойно и мы больше никогда не будем слышать про страдания гражданского населения Мариуполя».«Азовсталь» до сих пор контролировалась вооруженными силами Украины, в частности, 36-й бригадой морской пехоты и полком «Азов». В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин говорил CNN, что на территории «Азовстали» от обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 человек. Вице-премьер Украины Ирина Верещук обращалась к российским властям с требованием открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Утром вторника она сообщила, что гуманитарные коридоры так и не открылись.Басурин при этом назвал фейком информацию о том, что на территории «Азовстали» остались мирные жители.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области срочно эвакуироваться "Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян", - подчеркнул он. Гайдай просит местных жителей спасаться, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска. А тех, кто не согласен, россияне убивают на месте. "Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", - добавил глава Луганской ОВА.

Президент США Джо Байден в настоящее время не планирует визит в Украину"Планов на визит президента нет. Мы не укажем ни здесь, ни где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто именно и когда по причинам безопасности", - заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Если же кто-либо из американских чиновников и отправится в Киев, из соображений безопасности об этом будет сообщено только после его прибытия туда, подчеркнула спикер.

Армия Украины: силы РФ пытаются установить полный контроль в ДонбассеУкраинские военные представили первые данные о ситуации на востоке Украины, после того как российские войска начали наступление накануне вечером, передет Би-би-си.В сторону Украины направляются военные колонны из центральных и востоных районов РоссииРоссийские войска предпринимают попытки прорвать украинскую оборону в Донецкой и Луганской областях для установления полного контроля в регионеУкраина заявляет, что за последние 24 часа уничтожила 10 российский танков, 18 БТРов и восемь единиц другой техники. ВВС Украины в понедельник поразили семь целей – российский военный самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракетыРоссия продолжает использовать территорию Беларуси для обстрелов украинских населенных пунктовРоссийские военные части продолжают блокировать части Харькова и продолжают попытки взять под полный контроль Мариуполь810-я отдельная морская бригада Черноморского флота России потеряла 158 моряков, около 500 человек ранены, 70 числятся пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала битву за ДонбассОб этом он сказал в видеообращении по итогам 54-го дня войны.Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.