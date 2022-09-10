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На 199-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Scanpix

В ООН подтвердили более 14 тысяч жертв среди гражданских лиц в войне, развязанной Россией против Украины. "По состоянию на сегодня нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения, - заявила во время брифинга глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. - В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, являются гораздо большими".

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально объявил об освобождении города Балаклея. В своем Telegram-канале он опубликовал видео из города на фоне поднятого государственного флага Украины. "Балаклея - это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - написал Синегубов.

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По данным британской военной разведки, украинские силы добиваются все больших успехов в своем контрнаступлении против российских войск. Передовые подразделения "продвинулись на 50 километров вглубь ранее удерживаемой Россией территории" на юге Харьковской области, сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter. "Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался слабо, и украинские части захватили или окружили несколько городов", - говорится в сообщении. Как отмечается, российские силы вокруг Изюма становятся все более изолированными, а украинские части теперь угрожают городу Купянск. "Его захват станет серьезным ударом для России, потому что он находится на путях снабжения линии фронта Донбасса", - говорится в сообщении. Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах, добавили в Минобороны Великобритании.

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В ночь на 10 сентября россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровской области - Днепровскому, Никопольскому и Синельниковскому, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. "На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одна наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже укротили. Люди не пострадали", - написал он в Telegram. На Никопольский район дважды нанесены артиллерийские удары, люди не пострадали, указал далее Резниченко. "По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Люди невредимы. Изуродовано местное фермерское хозяйство", - сообщил он.

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Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из портов Украины шести судам с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН. Суда "Princess Amhan" (с пшеницей), "Lady Sham" (с семенами подсолнечника) направятся в Италию. Судно Briza с кукурузой отправится в Грецию, судно "Magnolia" с подсолнечным маслом - в Турцию. Кроме того, сухогруз "Eaubonne" доставит в Испанию кукурузу, пшеницу и ячмень. Судно "Kan 2", груженное кукурузой и ячменем, возьмет курс на Ливию.

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По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские войска нанесли 13 ракетных и 23 авиационных удара по украинским объектам, в частности, в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное. "Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев" численностью до 1300 человек", - указывается далее в заявлении, размещенном в Facebook.

За последние дни освобождены более тысячи квадратных километров украинской территории, ранее захваченные ВС РФ, в том числе более 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщается далее. "В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км, заявил украинский Генштаб.

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По данным американского Института исследования войны (ISW), Вооруженные силы Украины по состоянию на 9 сентября отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области в ходе контрнаступления. По всей вероятности, украинские войска зачищают очаги дезорганизованных российских сил, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол, заявили аналитики ISW. По их мнению, украинские подразделения могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи (ГЛОК) к северу и югу от Изюма. "Если украинцам удастся отрезать российские ГЛОК, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины", - указывается далее.

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Deutsche Welle
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