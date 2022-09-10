В ООН подтвердили более 14 тысяч жертв среди гражданских лиц в войне, развязанной Россией против Украины. "По состоянию на сегодня нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения, - заявила во время брифинга глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. - В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, являются гораздо большими".

----

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально объявил об освобождении города Балаклея. В своем Telegram-канале он опубликовал видео из города на фоне поднятого государственного флага Украины. "Балаклея - это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - написал Синегубов.

----

По данным британской военной разведки, украинские силы добиваются все больших успехов в своем контрнаступлении против российских войск. Передовые подразделения "продвинулись на 50 километров вглубь ранее удерживаемой Россией территории" на юге Харьковской области, сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter. "Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался слабо, и украинские части захватили или окружили несколько городов", - говорится в сообщении. Как отмечается, российские силы вокруг Изюма становятся все более изолированными, а украинские части теперь угрожают городу Купянск. "Его захват станет серьезным ударом для России, потому что он находится на путях снабжения линии фронта Донбасса", - говорится в сообщении. Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах, добавили в Минобороны Великобритании.

----

В ночь на 10 сентября россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровской области - Днепровскому, Никопольскому и Синельниковскому, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. "На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одна наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже укротили. Люди не пострадали", - написал он в Telegram. На Никопольский район дважды нанесены артиллерийские удары, люди не пострадали, указал далее Резниченко. "По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Люди невредимы. Изуродовано местное фермерское хозяйство", - сообщил он.

----

Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из портов Украины шести судам с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН. Суда "Princess Amhan" (с пшеницей), "Lady Sham" (с семенами подсолнечника) направятся в Италию. Судно Briza с кукурузой отправится в Грецию, судно "Magnolia" с подсолнечным маслом - в Турцию. Кроме того, сухогруз "Eaubonne" доставит в Испанию кукурузу, пшеницу и ячмень. Судно "Kan 2", груженное кукурузой и ячменем, возьмет курс на Ливию.

----

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские войска нанесли 13 ракетных и 23 авиационных удара по украинским объектам, в частности, в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное. "Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев" численностью до 1300 человек", - указывается далее в заявлении, размещенном в Facebook.

За последние дни освобождены более тысячи квадратных километров украинской территории, ранее захваченные ВС РФ, в том числе более 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщается далее. "В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км, заявил украинский Генштаб.

----

По данным американского Института исследования войны (ISW), Вооруженные силы Украины по состоянию на 9 сентября отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области в ходе контрнаступления. По всей вероятности, украинские войска зачищают очаги дезорганизованных российских сил, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол, заявили аналитики ISW. По их мнению, украинские подразделения могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи (ГЛОК) к северу и югу от Изюма. "Если украинцам удастся отрезать российские ГЛОК, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины", - указывается далее.