Война на Черном море: как Украина боролась с российским флотом и что будет дальше

Удары безэкипажными дронами на море. Например, поражение БДК «Оленегорский горняк» (корабль с Северного флота) на рейде Новороссийска с тяжелыми повреждениями. Удары ракетами «Точка-У» по другим БДК в Бердянске: «Саратов» сдетонировал от пожара так, что ему вывернуло аппарель и корабль лег на дно, а «Цезарь Куников» повредили так, что его пришлось ремонтировать год.

Но вскоре этот кураж закончился. И это несмотря на то, что своего флота у Украины практически нет.

Хотя у россиян был кураж первых дней с артиллерийскими обстрелами Одессы, радиолокационными дозорами близ украинских берегов, пусками «Калибров», быстрым захватом порта Бердянска и тяжелым ударом крылатыми ракетами по оперативному центру ВМС Украины в Очакове, после которого тела украинских военных доставали водолазы.

Но Украина — это страна с авиацией, ОТРК (оперативно-тактическими ракетными комплексами), тяжелыми реактивными системами и возможностами ставить мины, в том числе и дистанционно.

Для этого с Балтийского и Северного флотов были переброшены четыре больших десантных корабля (БДК), а также батальон морской пехоты с Каспия и Балтии.

А в ночь на 26 декабря 2023 года украинская армия ракетным ударом уничтожила БДК «Новочеркасск», стоявший в порту Феодосии.

Досталось и ракетным кораблям: у причальной стенки керченского завода «Залив» достали малый ракетный корабль «Аскольд», а перед тем вывели из строя другой носитель ракет, «Великий Устюг».

Было еще попадание по подводной лодке, носителю «Калибров», и по БДК «Минск» у причалов судоремонтного завода в Севастополе. «Минску» снесло надстройки — это ремонт на несколько лет, если он вообще возможен.

Уничтожен ракетой Harpoon буксир «Спасатель Василий Бех» вместе с ЗРК «Тор» на борту. Наконец, самый известный эпизод: накрытие парным залпом украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» флагмана, крейсера «Москва» с последующим сильным пожаром и затоплением. «Убийца авианосцев» и «угроза для НАТО» погиб от классических дозвуковых ракет.

Подрывы на минах в открытом море и на рейде Севастополя.

Сначала поражение штаба ЧФ РФ в центре Севастополя дронами, а затем — «прилет» по нему крылатых ракет.

То есть, после ударов по штабам, неоднократных атак дронов на рейде, ударов по кораблям в сухих доках и у причалов российские моряке осознали, что корабли могут закончиться физически.

Закончилось тем, что ЧФ РФ, опасаясь за свою безопасность, начал тралить море близ Севастополя и принял решение о выходе на базу в Новороссийске.

Авиацию украинцы сбивали и в небе над Черным морем: потопили Су-24, который ставил мины далеко от берега, сбили близ Николаева Су-30СМ российской морской авиации, чей пилот попал в плен. И был еще Су-34, который сбили у Одессы (22 и 24 декабря ВСУЮ согласно их заявлениям, сбили пять российских самолетов: четыре Су-34 и один Су-30 — Би-би-си).

Пострадали и катера: российские «Рапторы» и «Серны» топили как плавучую платформу для «Тора» и как передвижную огневую точку против безэкипажных дронов. На аэродроме Саки в Крыму — вероятное поражение «Нептуном», переделанным под удары по земле, шести бомбардировщиков Су-24 и четырех истребителей Су-30.

Тогдашний флагман, линкор «Севастополь» немцы загнали в Новороссийск и Поти, где он превратился по сути просто в плавучую зенитную батарею.

Во Вторую мировую немцы перебросили в Причерноморье и Приазовье баржи, торпедные катера и несколько эскадрилий пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев. И этого хватило, чтобы советскийт Черноморский флот потерял 32 лодки, крейсер и 11 эсминцев.

В Первую мировую войну на самый сильный турецкий флот и тяжелый немецкий крейсер SMS Goeben блокировали российскую торговлю зерном и наносили удары по Севастополю и Николаеву. И несколько лет эскадра России, которая многократно превосходила эти черноморские силы немцев и турок, ловила в море пустоту.

Война на Черном море в очередной раз показала, что на театре боевых действий без шхер, островов и бухт флот достаточно просто сковать.

И украинские дроны стали подводными, а дальше они смогут и ставить мины.

Выяснилось, что даже против дозвуковых противокорабельных ракет и крылатых ракет воздушного базирования воевать тяжело.

Блокада

В то же время нынешний Черноморский флот, даже несмотря на все потери и частичный перевод в Новороссийски (где россиянам сложнее загружать «Калибры» на свои ракетоносцы), все же остается серьезным противником.

И дело тут даже не в том, что у них хватает носителей крылатых ракет, есть три подводных лодки и возможность перегонять малые ракетные корабли по каналам и рекам — залп высокоточного оружия у них, как и прежде, серьезный.

И даже после того, как у россиян несколько недель может никого не быть на боевом дежурстве в Черном море, развернуть свою группировку Россия может быстро.

Похоже, что работа ракет Harpoon и «Нептун» сняла вопрос российских десантов. Но главной проблемой для Украины на море стала блокада.

В 2021 году один только порт Черноморска принял тысячу судов. Вся Большая Одесса (Одесса, Черноморск, Южный) принимала несколько тысяч сухогрузов и танкеров. А сейчас в рамках временного коридора Украина отмечает проход всего двухсот.