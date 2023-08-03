Военный эксперт о белорусских вертолетах в Польше: “В Украине их уже бы сбили”

"Если бы эти вертолеты залетели на три километра на территорию Украины, они со стопроцентной вероятностью были бы сбиты. Это агрессивные действия. Во всяком случае украинская сторона бы подняла этот вопрос сразу же, по коммуникации было бы доведено, что если вы, например, не развернетесь в течении каких-то секунд и не измените курс, то вы будете уничтожены", - говорит Михаил Самусь. Объяснение Польши, что их радиолокационные системы не зафиксировали вертолеты, которые летели на низкой высоте, не добавляет ясности.

"Судя по тем фотографиям, которые публикуются в открытых источниках, вертолеты не летели низко, если мы говорим о том, что такое низко. Например, по канонам российско-украинской войны, здесь действительно украинские вертолеты летают буквально несколько метров над поверхностью - и вот это низко. А то, что мы видели как раз на польской территории, это было несколько десятков метров как минимум. И в такой ситуации такие большие объекты, как вертолеты Ми-8, Ми-24, любыми радиолокационными станциями должны отмечаться", - объяснил эксперт.