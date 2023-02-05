Как сообщили представители Пентагона, аэростат был сбит ракетой над территориальными водами США в Атлантическом океане. Ракета была выпущена с многоцелевого истребителя F-22.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию "преднамеренным и законным действием", ставшим ответом на "неприемлемое нарушение Китаем" суверенитета Соединенных Штатов.

Американцы сбили китайский "шар-шпион" через несколько часов после того, как президент США Джо Байден пообещал, что "позаботится" об этом подозрительном летающем объекте, сообщает AFP.

В США вместе с воздушным пространством над побережьем Южной Каролины Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно закрыло три аэропорта, поскольку военные самолеты США нанесли удар по объекту над Атлантическим океаном. Как сообщает информационное агентство AP, на записи видно, как воздушный шар падает в океан после небольшого взрыва.

На прошлой неделе воздушный шар пролетел над территорией США. После чего президент США Джо Байден отдал приказ сбить воздушный шар над Атлантическим океаном, где можно будет найти обломки самолета, сообщает AP со ссылкой на анонимных официальных лиц.

По данным американской стороны, замеченный первым китайский летательный аппарат прошел на большой высоте над территорией Аляски и Канады, после чего оказался над Монтаной, где находятся пусковые шахты американских баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды, сообщает Русская служба Би-би-си.

Американцы решили не сбивать шар над своей территорией, поскольку он находился выше воздушных коридоров, которые использует гражданская авиация, и в воздухе опасности не представлял, а вот в случае падения его обломков на землю кто-нибудь мог пострадать.

Пекин осудил решение Пентагона сбить объект, который в Вашингтоне назвали китайским "зондом-разведчиком", над территориальными водами Соединенных Штатов в Атлантическом океане. В КНР обвинили США в "явной чрезмерной реакции и серьезном нарушении международной практики".

"Китай выражает масштабное недовольство и протест против применения силы Соединенными Штатами для атаки" на объект, который в Пекине описали как "беспилотный гражданский летательный аппарат", - сказано в сообщени МИД КНР. Пекин оставляет за собой право "на дальнейшие необходимые ответные действия".

Китай оправдывается тем, что аэростат — это метеорологический самолет, который снесло ветром с запланированного курса. Пекин также призывает относиться к разногласиям с хладнокровием. В официальном заявлении МИД Китая отмечается, что Китай "никогда не вторгался на территории или в воздушное пространство суверенных стран".

Тем временем Пентагон обнаружил второй китайский "шар-разведчик" - теперь уже над Латинской Америкой. Шар видели над Коста-Рикой и Венесуэлой.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный на эти выходные визит в Китай после того, как в воздушном пространстве США появился китайский воздушный шар. Как сказал Блинкен, наличие этого "наблюдательного" аэростата в воздушном пространстве США "безответственно".