Военные аналитики: ВСУ контратакуют у Изюма, силы РФ возобновили наземные атаки на "Азовстали"

Так, по данным Института изучения войны, 25 апреля российские войска возобновили наземные атаки против украинских защитников на металлургическом заводе "Азовсталь" и продолжили массированные обстрелы, но не добились заметного продвижения.
Кроме того, сообщается, что силы РФ продолжали вести обстрел вдоль всей линии фронта в Донецкой и Луганской областях и не добились подтвержденных успехов в продолжающихся наземных атаках 25 апреля.
Также, по данным Института, 25 апреля российские войска продолжали безуспешно наступать на юг от Изюма в сторону Барвенково и Славянска.
"Эффективные украинские контратаки, вероятно, препятствуют возможности российских войск проводить даже тактические окружения, не говоря уже об оперативном окружении украинских войск на востоке Украины, которого российские войска, вероятно, намерены достичь", - сообщает Институт.
Кроме того, сообщается, что ограниченные украинские контратаки к северо-западу от Херсона за последние 48 часов, вероятно, сорвали подготовку российских наступательных действий и 23 апреля вынудили часть российских сил отступить к Чернобаевке.
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