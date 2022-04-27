Военные аналитики: Войска РФ ведут наступление в направлении Николаева и Кривого Рога

По данным Института, российские силы продолжали наземные и воздушные атаки на украинских защитников в Мариуполе 26 апреля, но попытки штурмовать "Азовсталь" были безуспешными.

"Кадры продолжающегося обстрела российскими танками жилых и коммерческих зданий за пределами металлургического завода "Азовсталь" указывают на то, что украинские защитники, вероятно, все еще удерживают позиции за пределами "Азовстали", - пишет институт.

Сообщается, что войска РФ также продолжали наземное наступление южнее Изюма в направлении Барвинково и Славянска.

Кроме того, по данным Института, российские войска продолжали обстреливать всю линию соприкосновения на южном направлении и ведут наземные наступления в направлении Николаева и Кривого Рога.

"Российские силы, вероятно, совершили дополнительные нападения под ложным флагом на незаконно оккупированной территории Приднестровья 25-26 апреля. Недавняя активность в Приднестровье согласуется с более ранними сообщениями о том, что авиабаза в Тирасполе, вероятно, готовилась к приему российских самолетов 6 и 7 апреля", - пишет Институт.

Также сообщается, что в период с 23 по 26 апреля российские войска обстреливали районы Сумской области вблизи границы с Россией.

