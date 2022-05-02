Институт сообщает, что 1 мая российские силы продолжали проводить безуспешные наземные атаки вдоль линии фронта Донецк-Луганск и в этот день не добились каких-либо существенных территориальных успехов.
"Российские атаки на оборонительные позиции Украины вдоль линии фронта, установленной до 24 февраля, по-прежнему не приносят существенного прогресса. Неоднократные неудачи россиян в захвате таких населенных пунктов, как Золотое и Вольное, позволяют предположить, что оборонительные позиции Украины перед вторжением слишком сильны для штурма российскими войсками", - считают эксперты.
Также в сводке Института уточняется, что отчет об украинских позициях в Удах предполагает, что украинские силы удерживают больше территории к северу от Харькова, чем ранее оценивал ISW. Эксперты Института также предполагают, что российские атаки из Изюма, скорее всего, будут хотя бы временно сорваны атакой на российский командный пункт в этом районе.
Сообщается также, что российские войска продолжали перегруппировку и разведку на Южной оси и 1 мая не предпринимали никаких подтвержденных наступлений.
"Недавнее усиление российских ударов по Одессе, наряду с продолжающимся распространением дезинформации в Приднестровье, может указывать на то, что российские войска готовятся к наступлению на Одессу якобы с востока и запада", - говорится в отчете.
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