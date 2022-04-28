Военные аналитики: войска РФ атакуют под Изюмом и готовят наступление в сторону Николаева

По информации Института, 27 апреля российские силы продолжили нападения на украинских защитников на мариупольском металлургическом заводе "Азовсталь". Войска РФ также усиливают оккупационные и "фильтрационные" меры, чтобы закрепить контроль над городом и превратить его в "пропагандистскую победу", считают эксперты.

Сообщается, что 27 апреля российские войска незначительно продвинулись в лобовых атаках в районе Северодонецка, Рубежного и Попасной и продолжали обстреливать всю линию фронта.

Также 27 апреля российские силы в Изюме продолжали атаки на трех направлениях: на юго-восток в сторону Славянска, на юго-запад в сторону Барвинково и прямо на запад от Донецкой области.

На юге, по данным Института, российские силы продолжали обстреливать всю линию соприкосновения и готовиться к вероятному возобновлению наступательных действий в направлении Николаева и Кривого Рога.

"Российские оккупационные силы продолжали подготовку к объявлению о создании "Херсонской народной республики" на фоне повсеместного сопротивления украинцев", - пишет Институт.

Кроме того, эксперты Института изучения войны считают, что российские силы также продолжали готовиться к вероятному фальшивому ракетному удару по молдавской территории Приднестровья, которая незаконно оккупирована российскими войсками.