Военные аналитики: войска РФ атакуют под Изюмом и готовят наступление в сторону Николаева

По информации Института, 27 апреля российские силы продолжили нападения на украинских защитников на мариупольском металлургическом заводе "Азовсталь". Войска РФ также усиливают оккупационные и "фильтрационные" меры, чтобы закрепить контроль над городом и превратить его в "пропагандистскую победу", считают эксперты.
Сообщается, что 27 апреля российские войска незначительно продвинулись в лобовых атаках в районе Северодонецка, Рубежного и Попасной и продолжали обстреливать всю линию фронта.
Также 27 апреля российские силы в Изюме продолжали атаки на трех направлениях: на юго-восток в сторону Славянска, на юго-запад в сторону Барвинково и прямо на запад от Донецкой области.
На юге, по данным Института, российские силы продолжали обстреливать всю линию соприкосновения и готовиться к вероятному возобновлению наступательных действий в направлении Николаева и Кривого Рога.
"Российские оккупационные силы продолжали подготовку к объявлению о создании "Херсонской народной республики" на фоне повсеместного сопротивления украинцев", - пишет Институт.
Кроме того, эксперты Института изучения войны считают, что российские силы также продолжали готовиться к вероятному фальшивому ракетному удару по молдавской территории Приднестровья, которая незаконно оккупирована российскими войсками.
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