Военные аналитики: в Мариуполе - уличные бои, РФ готовится усилить наступление на Донбассе

Также указывается, что российские силы, вероятно, продолжат наступление на юго-восток от Изюма, на запад от Кременной и Попасной и на север от Донецка через Авдеевку. По информации организации, российские силы, вероятно, увеличат масштабы наземных наступательных операций в ближайшие дни, но пока еще слишком рано говорить о том, насколько быстро они это сделают и насколько масштабными будут эти наступления.

"Минобороны России выдвинуло очередное требование о сдаче украинских бойцов полка "Азов", от которого защитники Мариуполя отказались. Украинские силы сохранили свои позиции на заводе и продолжили ограниченные уличные бои в центре Мариуполя", - пишет институт.

Также сообщается, что 19 апреля российские войска активизировали наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. В течение последних суток огонь российской артиллерии велся по Попасной, Рубежному, Лисичанску и Северодонецку, а также обстреливались различные населенные пункты Донецкой области.

По данным института, 19 апреля российские войска продолжали обстрел населенных пунктов в Харьковской области и частично блокировали город Харьков.

На юге 19 апреля российские войска продолжили боевые действия под Александровкой без существенных территориальных изменений.