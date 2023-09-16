Военная разведка Украины: Кадыров находится в очень тяжелом состоянии

Ранее оппозиционные чеченские каналы сообщили, что Рамзан Кадыров впал в кому, однако доказательств этой информации не привели. Весной нынешнего года в СМИ , в том числе западных, появились сообщения о том, что Кадыров страдает серьезным почечным заболеванием.

В сентябре прошлого года Служба безопасности Украины объявила Рамзана Кадырова в розыск в рамках уголовных статей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям" и "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Ему грозит лишение свободы сроком от 10 лет до пожизненного.