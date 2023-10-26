Военная корреспондентка с границы с Сектором Газа: "В глазах израильских военных я не увидела сомнения"

То, что случилось 7 октября было большим уроком для всех, и для израильтян, и для армии обороны Израиля, и также должно стать уроком для Украины – никогда нельзя расслабляться, если у тебя враг по соседству. Всегда надо быть начеку, и в праздники, и в другие дни, активные, неактивные фазы, никогда нельзя расслабляться. Армия должна находится в полной боевой готовности, даже если твой враг утих, даже если он пытается идти на переговоры или он готов к перемирию.

Конечно, следует отметить работу разведки, потому что многие говорят, что Моссад немножко “подкачал”. Многие задаются вопросом, что же случилось с разведкой, которой все восхищались? Это вопросы, которые должны будут быть расследованы. Поэтому это тоже еще один урок для Украины – разведка должна работать всегда и постоянно при любых условиях. Сейчас также есть мнение – я не буду подтверждать его, это правда или неправда – но говорят, что израильская разведка докладывала, что может готовиться нападение. Другое дело, что это было настолько нереально и неправдоподобно, что никто и не думал, что может быть теракт у границы. У меня нет подтверждения такой мысли, но некоторые источники в Министерстве обороны и в офисе премьер-министра о таком говорили. И в заключении еще раз скажу, если у тебя рядом враг – нужно всегда быть начеку.