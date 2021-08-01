Спустя ровно шесть месяцев после военного переворота в Мьянме лидер захватившей власть хунты главнокомандующий вооруженными силами генерал Мин Аун Хлайн заявил о продлении режима чрезвычайного положения на два года, до августа 2023-го года. Об этом он сообщил в телелеобращении в воскресенье, 1 августа.

Новые всеобщие выборы, указал он, будут проведены только во второй половине 2023 года. "Обещаю, что выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий", - добавил лидер хунты. В отдельно распространенном заявлении сообщается о создании "временного правительства" и назначении Мин Аун Хлайна премьер-министром.

В тот же день в Мьянме прошли небольшие демонстрации, пишет AFP. В частности, в городе Калемьо на севере страны протестующие держали баннер с надписью "Сила для революции". В промышленном мегаполисе Янгон противники хунты провели шествие с факелами.

Военный переворот в Мьянме

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году. В ноябре 2020 года на выборах с большим преимуществом победила Национальная лига за демократию лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы захватили власть, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. 75-летняя Аун Сан Су Чжи и многие другие политики с тех пор находятся под арестом. 14 июня над экс-главой МИД начался суд. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными. По данным правозащитников, в ходе протестов погибли более 900 человек, более 6 тысяч были задержаны.