Военкоматы в Украине смогут работать круглосуточно

Кроме того, военнобязанные будут должны уточнить свои учетные данные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации, а также встать на учет по новому адресу в случае переезда. В случае неявки в ТЦК в течение десяти календарных дней со дня вручения повестки, суд сможет ввести для него ряд временных ограничений: ограничить выезд за границу, запретить управлять автомобилем, а также наложить арест на средства и другие ценности.

В то же время, после мобилизации все граждане должны будут пройти обязательную военную подготовку в течение 2-3 месяцев и не смогут быть сразу отправлены на фронт. Люди с инвалидностью будут освобождены от военной службы, а военнослужащие получат право уволиться в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Добровольцы по мобилизации будут иметь отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации.