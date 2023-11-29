Во время сильных снегопадов в Риге вводятся бесплатные "снежные билеты"

 
Novosti.err.ee
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
В четверг из-за ожидаемого сильного снегопада в общественном транспорте Риги будут действовать так называемые снежные билеты.

Об сообщил на пресс-конференции мэр столицы Латвии Вилнис Кирсис, пишет LSM.

Во время сильных снегопадов в Риге вводятся такие "билеты": чтобы сократить количество частного транспорта на улицах, уменьшить заторы и мотивировать людей пользоваться общественным транспортом, пассажирам дается разрешение ездить бесплатно по предъявлении регистрационного свидетельства транспортного средства – техпаспорта на автомобиль.

В четверг, 30 ноября, в Риге будет действовать такое разрешение.

Кирсис призвал водителей детсадовцев и школьников возить детей общественным транспортом, а всех рижан – по возможности работать удаленно.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг в столице ожидается сильный снегопад.

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