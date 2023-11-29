Во время сильных снегопадов в Риге вводятся бесплатные "снежные билеты"

Об сообщил на пресс-конференции мэр столицы Латвии Вилнис Кирсис, пишет LSM.

Во время сильных снегопадов в Риге вводятся такие "билеты": чтобы сократить количество частного транспорта на улицах, уменьшить заторы и мотивировать людей пользоваться общественным транспортом, пассажирам дается разрешение ездить бесплатно по предъявлении регистрационного свидетельства транспортного средства – техпаспорта на автомобиль.

В четверг, 30 ноября, в Риге будет действовать такое разрешение.

Кирсис призвал водителей детсадовцев и школьников возить детей общественным транспортом, а всех рижан – по возможности работать удаленно.