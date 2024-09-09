Во Вьетнаме жертвами тайфуна стали по меньшей мере 46 человек

Как минимум 46 человек погибли и 22 пропали без вести из-за наводнений и оползней, спровоцированных тайфуном Янги, который обрушился на север Вьетнама. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Associated Press со ссылкой на вьетнамские СМИ сообщает о 59 погибших.