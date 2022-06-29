По его словам, в рамках подготовки в области возводятся дополнительные инженерные и оборонные сети, а также налаживается взаимодействие с Волынской областью, которая граничит с Беларусью и может попасть под удар первой.

Годин также добавил, что жителям Львовской области нужно быть готовыми к усилению ракетных и авиационных ударов со стороны Беларуси.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что вероятность нападения со стороны Беларуси на Украину значительно увеличилась. Также он добавил, что предупреждает граждан о возможных ракетных ударах, так как получает информацию из официальных источников.

В то же время в МВД Украины уверены, что у Беларуси нет "ударного кулака" для наступления на страну.