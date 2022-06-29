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Об угрозе нападения со стороны Беларуси заговорили и во Львове. Первый замглавы Львовской ОВА Андрей Годик сообщил на брифинге, что Львовская область готовится к вероятному нападению со стороны Беларуси, передает Страна.UA
Lvivas
Lvivas
© AFP / Scanpix

По его словам, в рамках подготовки в области возводятся дополнительные инженерные и оборонные сети, а также налаживается взаимодействие с Волынской областью, которая граничит с Беларусью и может попасть под удар первой.

Годин также добавил, что жителям Львовской области нужно быть готовыми к усилению ракетных и авиационных ударов со стороны Беларуси.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что вероятность нападения со стороны Беларуси на Украину значительно увеличилась. Также он добавил, что предупреждает граждан о возможных ракетных ударах, так как получает информацию из официальных источников.

В то же время в МВД Украины уверены, что у Беларуси нет "ударного кулака" для наступления на страну.

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