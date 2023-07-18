Во Львове кот пробыл под завалами разрушенного дома 11 дней. И дождался спасения

Кота зовут Черчилль. Его хозяйка — Ольга — вместе с мамой жила в разрушенном доме в квартире на четвертом этаже. В результате падения ракеты мать Ольги погибла.

"Квартира фактически разрушена полностью. Осталась коробка: упали все межкомнатные стены и потолок, провалился чердак", — рассказывает женщина.

Ольга как раз находилась во дворе своего бывшего дома, когда коммунальники обнаружили под завалами Черчилля. Она говорит, что спасатели, и строители не раз работали там, но Черчилль никаких звуков не подавал.

Ольга рассказала, что нашла Черчилля на улице 11 лет назад и с тех пор он жил в их семье.

Он очень любит, чтобы его держали на ручках и гладили, он очень тактилен. Еще был второй котик, он убежал. Я его видела несколько раз вблизи дома, но он после случившегося в очень большом стрессе и не идет в руки. Это был мамин кот, Черчилль — больше мой «, — добавляет женщина.

Осмотревшие кота ветеринары сказали, что он в порядке, но пока ему необходимы диета и витамины.