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Неизвестный мужчина близ главного вокзала Франкфурта-на-Майне ранил ножом нескольких человек. Он задержан, начато расследование.
Во Франкфурте-на-Майне неизвестный напал с ножом на прохожих
© AP / Scanpix

Неизвестный мужчина близ главного железнодорожного вокзала в центре Франкфурта-на-Майне напал с ножом на прохожих и ранил нескольких человек. Спустя короткое время нападавший был задержан, опасности больше не существует, сообщила полиция во вторник, 26 января.

Нападение произошло около 9 часов утра (11 часов мск). О деталях инцидента пока не сообщается в связи с продолжающимся расследованием.

По данным телекомпании Hessischer Rundfunk, некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения, однако угрозы для их жизни нет.

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Deutsche Welle

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