Во Франкфурте-на-Майне неизвестный напал с ножом на прохожих

Неизвестный мужчина близ главного железнодорожного вокзала в центре Франкфурта-на-Майне напал с ножом на прохожих и ранил нескольких человек. Спустя короткое время нападавший был задержан, опасности больше не существует, сообщила полиция во вторник, 26 января.
Нападение произошло около 9 часов утра (11 часов мск). О деталях инцидента пока не сообщается в связи с продолжающимся расследованием.
По данным телекомпании Hessischer Rundfunk, некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения, однако угрозы для их жизни нет.
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