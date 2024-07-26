Во Франции заявили о диверсиях на железной дороге

Сеть высокоскоростных железных дорог Франции пострадала от диверсий, включая поджоги, которые нарушили работу транспортной системы за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом агентству AFP заявили в национальном железнодорожном операторе SNCF в пятницу, 26 июля.

„Это масштабная атака с целью парализовать сеть TGV“, - заявила SNCF, добавив, что многие маршруты придется отменить, а ситуация продлится „как минимум все выходные, пока будут проводиться ремонтные работы“. „SNCF стал жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий в течение ночи“, - отмечается в заявлении. Атаки затронули атлантическую, северную и восточную линии. Юго-восточная линия не пострадала, так как „злонамеренный акт был предотвращен“. Поезда были перенаправлены на другие пути, „но нам придется отменить большое их количество“, заявили в компании.