Во Франции задержан основатель Telegram Павел Дуров. Что известно и как на это реагируют

Дуров помимо российского имеет французское гражданство. По данным источников французского телеканала TF1 , он знал, что объявлен в розыск и избегал посещения Франции. Почему он приехал, они не понимают, и называют „ошибкой“ возвращение проживающего в Дубае Дурова в ЕС.

Арест Дурова, о котором нет никакой официальной информации вот уже почти сутки, вызвал бурную реакцию и обвинения в ограничении свободы слова. Недовольство выражают как официальные лица в глубоко зацензурированной России, так и противники регулирования интернета на Западе во главе с владельцем сети X Илоном Маском.

По их данным, правоохранительные органы Франции считают Telegram рассадником преступности и недовольны отказом Дурова жестко модерировать контент и сотрудничать с властями в раскрытии информации о пользователях, подозреваемых в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве.

Никаких официальных объявлений о задержании Дурова французские власти до сих пор не сделали. Российское государственное агентство ТАСС сообщило, что прокуратура Парижа обещала предоставить больше информации о происходящем в понедельник, 26 августа. „Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра“, — сказал агентству представитель прокуратуры.

TF1 пишет со ссылкой на следователя, что прокуроры будут просить заключить его под стражу, поскольку считают, что он легко сбежит из страны. Для этого у Дурова есть все возможности: самолет, паспорта и гигантские деньги.

39-летний миллиардер прилетел из Азербайджана на личном самолете. Его сопровождали телохранитель и неназванная женщина.

Бывший президент России Дмитрий Медведев написал в дуровской сети Telegram, что предупреждал ее основателя о неприятностях.

„После появления в СМИ новости о задержании Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу“, — написало посольство в Facebook и сообщило, что находится в контакте с адвокатом Дурова.

В деле вообще очень мало подробностей. Российское посольство во Франции пожаловалось в воскресенье, что французы все запросы игнорируют.

„Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. „Это моя принципиальная позиция“, — заявил он. „Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране“, — сказал ему я“.

„Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови, — написал Медведев. — Точно не Маск и не Цукерберг“.

Маск, со своей стороны, поддержал Дурова и не упустил случая обвинить в попрании свободы слова Евросоюз, с которым у него в последнее время не складываются отношения.