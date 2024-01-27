Во Франции вступил в силу спорный закон об иммиграции. В субботу, 27 января, его текст был опубликован в официальном журнале Пятой республики. За день до этого его подписал президент Франции Эмманюэль Макрон. А 25 января Конституционный совет Франции хотя и признал его, но указал, что ряд статей закона об ужесточении правил иммиграции противоречат конституции и отклонил более трети текста законопроекта.

Так, были отклонены статьи, ужесточающие правила въезда по семейной визе, обязательство покинуть территорию страны для иностранных студентов, а также внедрение "миграционных квот". Отклонено также ужесточение условия получения некоторых социальных пособий, предполагавшее, что безработные мигранты из стран за пределами Евросоюза смогут рассчитывать на них не ранее чем через 5 лет пребывания во Франции.