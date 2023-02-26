Во Франции ведут подготовку к боям высокой интенсивности

Морские, воздушные и сухопутные силы ВС Франции проводят "беспрецедентные по масштабам учения", призванные подготовить военнослужащих к "боевым действиям высокой интенсивности". Об этом сообщила в субботу, 25 февраля, газета Le Monde. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню также подтвердил старт межармейских учений "Орион-2023".

С 23 февраля по 11 марта около 7000 военнослужащих - главным образом, из Франции, но также - из Великобритании, Испании и США - отрабатывают морскую и воздушную высадку между Кастром и Сетом на побережье Лионского залива.

Маневры затронут 14 департаментов Франции. В операции задействованы авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль", два вертолетоносца-амфибии, более 20 кораблей и подводных лодок, а также свыше 1000 единиц наземной техники.

Франция никогда не проводили учения такого масштаба в течение столь длительного времени

Совместные учения готовились с 2020 года, но после вторжения России в Украину французский генштаб расширил их масштабы, чтобы оценить потенциальные условия на местности и подготовить французские силы к конфликту высокой интенсивности, пишет Le Monde.

"Мы никогда не проводили учения такого масштаба в течение столь длительного периода времени", - подчеркнул генерал Ив Метайер, отвечавший за планирование операции.

Всего планировалось задействовать примерно 20 тысяч человек и большой объем техники, включая БТР Griffon, танки Leclerc, десантные вертолетоносцы, писала Le Parisien.

Маневры стоимостью 35 млн евро

За высадкой на юге Франции последует операция с середины апреля до начала мая с участием 12 000 солдат в регионе Шампань. Стоимость маневров оценивается в 35 млн евро.

Ранее министр обороны Себастьен Лекорню сообщил, что Франция начнет поставки тяжелых бронеавтомобилей AMX-10 Киеву к 26 февраля.

Лекорню отказался уточнить количество машин в первой партии, заявив, что не хочет предоставлять России "стратегическую информацию". По данным министерства обороны Франции, AMX-10 отличаются высокой мобильностью, "мощным вооружением" и обеспечивают защиту от огня легкой пехоты.