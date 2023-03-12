Во Франции Сенат поддержал спорный проект пенсионной реформы, предполагающий, кроме прочего, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. За эту инициативу в ночь на воскресенье, 12 марта, проголосовали 195 сенаторов, против - 112.
"После сотен часов дебатов Сенат принят план по пенсионной реформе. Это решающий этап, чтобы довести до конца реформу, которая обеспечит безопасность будущего наших пенсий", - написала в этой связи в Twitter премьер-министр Франции Элизабет Борн.
15 марта проект реформы должен будет пройти проверку объединенного комитета, состоящего из представителей нижней и верхней палат французского парламента. Если комитет одобрит этот документ, 16 марта по нему будет проведено финальное голосование в обеих палатах.
Сотни тысяч протестующих против пенсионной реформы во Франции
11 марта во Франции в очередной раз прошли массовые протесты против пенсионной реформы. По данным министерства внутренних дел, в них приняли участие 368 000 человек по всей стране. Между тем профсоюз CGT насчитал более миллиона участников. Протестные акции обошлись без крупных столкновений с полицией. CGT и другие профсоюзы призвали к новым выступлениям в среду, 15 марта.
Пенсионная реформа являлась одним из главных предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, а также увеличение до 43 лет минимального срока, в течение которого необходимо делать взносы, чтобы получать пенсию в полном объеме.
Сейчас многие пожилые люди во Франции работают и после достижения пенсионного возраста - 62 лет, - чтобы набрать необходимое число лет, в течение которых делались взносы. Однако при достижении 67 лет гражданин имеет право получать пенсию в полном объеме независимо от срока, в который делались эти отчисления. Это обстоятельство должно остаться неизменным. При этом минимальный объем пенсии правительство Макрона намерено поднять до 1200 евро в месяц.
Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против предложенных правительством изменений выступают две трети французов.
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