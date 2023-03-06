В понедельник, 6 марта, дальнобойщиков призвали блокировать основные магистрали и развязки. Вечером профсоюзы планируют начать бессрочную забастовку на железной дороге. Акция затронет в том числе международные перевозки: остановятся поезда в Германию и Испанию, количество рейсов в Великобританию и обратно будет сокращено на треть.

Основным днем протеста станет вторник, 7 марта. Крайне левые профсоюзы призывают к забастовкам на заводах Renault, Peugeot, Citroen и Airbus, а также нефтеперерабатывающих предприятиях, их более умеренные коллеги — к уличным демонстрациям. Управление гражданской авиации Франции уже попросило авиакомпании отменить часть рейсов в местных аэропортах, в том числе в столичных. Компания RATP, управляющая парижским метро, предупредила, что некоторые линии будут работать только в часы пик.

8 марта докеры угрожают заблокировать работу портов, также ожидаются акции работающих матерей, приуроченные к Международному женскому дню. В четверг свои демонстрации планируют провести студенческие объединения.

Министр труда Оливье Дюссо заявил, что "выражение несогласия законно, но оно не должно приводить к блокировке страны, что было бы опасно для нашей экономики". "Я знаю, что для многих людей это будет настоящей головной болью", — считает министр транспорта Клеман Бон.

Акции протеста продолжаются во Франции с января, когда правительство объявило о внесении в парламент законопроекта о пенсионной реформе. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для французов повысится с 62 до 64 лет, а для получения полной государственной пенсии будет необходимо иметь трудовой стаж не менее 43 лет. Сейчас законопроект рассматривают в парламенте. По задумке профсоюзов, крупнейшие за полтора месяца демонстрации и забастовки усилят давление на французских депутатов и помогут добиться уступок.

Пенсионная реформа — один из главных пунктов в программе президента Эммануэля Макрона, который в прошлом году был избран на второй и последний срок. Французские власти обеспокоены тем, что и так по оценкам экспертов щедрая пенсионная система вкупе с ростом продолжительности жизни французов тормозит развитие экономики страны и грозит коллапсом финансовой системе. Против повышения пенсионного возраста выступает подавляющее большинство населения, а также представители левых партий в парламенте.