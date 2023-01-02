Об этой мере президент Франции Эмманюэль Макрон объявил еще в начале декабря на мероприятии, посвященном вопросам здравоохранения, а чуть позже сообщил об этом решении в Twitter.

Такой шаг французский лидер назвал "маленькой революцией в области предохранения", объяснив его ростом числа заболеваний, передающихся половым путем.

Макрон также объявил и о других мерах в этой области: бесплатном доступе в аптеках к средствам экстренной контрацепции для всех женщин, бесплатном обследовании без рецепта для людей моложе 26 лет на инфекции, передающиеся половым путем, помимо ВИЧ.

Во Франции уже действуют меры, облегчающие доступ молодых французов к противозачаточным средствам (противозачаточные таблетки для этой категории граждан бесплатны уже год) и мерам профилактики и лечения - в стране существует бесплатная проверка на ВИЧ и венерические заболевания.