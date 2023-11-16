Во Франции осквернили могилы евреев на солдатском кладбище

На этот раз надругательство над еврейскими могилами произошло в сельском муниципалитете Мулен-су-Туван. О преступлении стало известно 15 ноября. Могильные плиты на месте захоронения немецких солдат, погибших во время Первой мировой войны, были расколоты, перевернуты или заброшены на расстояние нескольких метров от могил. "Еврейские могилы не находились в отдельном секторе, они были распределены по всему кладбищу", - объясняет де Борделю. В общей сложности на кладбище, пострадавшем от рук вандалов, захоронены 1903 немецких солдата.

При этом журналисты напоминают, что в 2018 и 2019 годах в Эльзасе было несколько случаев осквернения могил на еврейских кладбищах.

Осквернение десяти еврейских могил на немецком солдатском кладбище во Франции вызвало большой резонанс. Общественная гуманитарная организация "Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями" (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, VDK) резко осудила это преступление. "На немецком солдатском кладбище такое происходит впервые", - приводит слова представителя VDK Александра де Борделю в четверг, 16 ноября, французское информагентство AFP.

Реакция Макрона на осквернение еврейских могил

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что " до глубины души шокирован" новостью об осквернении могил. "Подобные преступные деяния нельзя оправдать", - подчеркнул он вечером 15 ноября во время визита в Швейцарию. В то же время глава французского государства повторил призыв "бороться против любых форм проявления антисемитизма". Это "яд, который подвергает опасности наше единство", - указал Макрон. Генпрокуратура начала следствие по данному делу.

Как рассказали в VDK, солдатское кладбище в Мулен-су-Туван было создано французскими властями в 1920 году, чтобы перезахоронить немецких солдат из полевых захоронений, возникших в округе во время Первой мировой войны. Большинство солдат, покоящихся на кладбище в Мулен-су-Туван, погибли во время ожесточенных боев в этом районе в 1918 году.

Преступления на почве антисемитизма во Франции