Во Франции обнаружен новый вариант коронавируса

Как сообщается, ранее неизвестный вариант выявили у путешественника, вернувшегося из Камеруна, он, предположительно, заразил как минимум 12 человек на юге Франции. Тесты показали у зараженных "атипичную комбинацию мутаций".
Новый вариант коронавируса получил временное обозначение B.1.640.2, его открытие приписывается ученым Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе. В предварительном исследовании, которое еще должно пройти экспертную оценку, говорится, что в новом варианте выявлено 46 мутаций.
Не исключено, что этот вариант может быть заразнее предыдущих. Пока, однако, о нем известно мало, изучение находится на начальном этапе.
На данный момент доминирующим вариантом коронавируса на территории Франции является "омикрон", на его долю приходится более 60 процентов случаев заражения. С начала пандемии в стране более 10 миллионов человек заразились коронавирусом.
С 3 января во Франции вступило в силу новое правило, предписывающее ношение масок детям в возрасте с 6 лет. Ранее носить маски в общественных местах нужно было лишь начиная с 11 лет. Кроме того, в крупных городах, таких, как Париж и Лион, снова нужно будет находиться в маске на улице.
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