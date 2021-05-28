Во Франции злоумышленник тяжело ранил ножом сотрудницу полиции в окрестностях города Нант. Инцидент произошел утром в пятницу, 28 мая в городке Ля-Шапель-сюр-Эрдр. Неизвестный мужчина вошел в отделение полиции и ударил полицейскую ножом, сообщили французские СМИ.
Злоумышленник бежал, принимаются меры к его задержанию. Сотрудница полиции госпитализирована с крайне тяжелым ранением бедра. Подоплека случившегося выясняется. Национальная жандармерия через свой микроблог в Twitter призвала население держаться подальше от места происшествия.
Всего несколько недель тому назад в окрестностях Парижа была убита ножом другая сотрудница полиции. Следствие пришло к выводу, что преступление имело исламистскую подоплеку. Это и другие нападения на стражей порядка во Франции в последнее время вызвали широкую дискуссию о безопасности сотрудников правоохранительных органов. Широкий резонанс вызвала и гибель полицейского в ходе спецоперации против наркодилеров в Авиньоне.
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