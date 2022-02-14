Во Франции начался суд по делу об убийстве священника исламистами

В Париже в понедельник, 14 февраля, начался судебный процесс по делу об убийстве исламистами священника Жака Амеля, совершенном почти шесть лет назад.
Утром 26 июля 2016 года двое мужчин, вооруженных ножами, взяли в церкви в городе Сент-Этьен-дю-Рувре на севере Нормандии пять заложников. Среди заложников были 85-летний Жак Амель, две монахини и два прихожанина. Священник был зарезан, еще один из заложников - тяжело ранен. Преступники были членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Оба нападавших были застрелены в ходе полицейской операции. Расследование по этому делу взял на себя отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом.
Обвинения предъявлены четырем мужчинам, в том числе заочно - предполагаемому подстрекателю к нападению. Предполагается, что он погиб в результате бомбардировки в Ираке. Трое других мужчин, имевших связи с преступниками, обвинены в членстве в террористической организации.
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