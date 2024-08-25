Во Франции мужчина задержан за поджог синагоги

Попытка поджога синагоги Бейт-Яаков в Ла-Гранд-Мотт произошла утром 24 августа. Мужчина, у которого, по данным следствия, при себе был палестинский флаг и оружие, поджег двери здания, а также два припаркованных рядом автомобиля. При попытке потушить огонь пострадал прибывший полицейский - он получил ожоги, когда взорвался находившийся в одной из машин газовый баллон. В самой синагоге во время инцидента находились пятеро человек, они не пострадали. Преступник скрылся с места происшествия до прибытия полиции.