Во Франции арестован ультралевый активист, подозреваемый в диверсиях на железной дороге

Мужчина был задержан в Оисселе на севере Франции в воскресенье, у него были ключи от технических помещений SNCF, инструменты и литература, связанная с ультралевыми движениями, сообщают источники в полиции.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что методы диверсантов носят признаки левых экстремистов.
„Это традиционные методы крайне левых, и в ходе установления причастных лиц некоторые люди могут оказаться связаны с этими движениями, но я подожду, пока не поступят все элементы расследования“, — сказал министр в эфире телеканала France 2, говоря об актах саботажа, которые ощутимо осложнили движение транспорта перед церемонией открытия Олимпиады.
Однако Дарманин предостерег от поспешных выводов, поскольку преступниками могли манипулировать.
Пока рано говорить, связан ли этот человек с актами саботажа, которые парализовали французскую железнодорожную сеть в прошлую пятницу. В настоящее время задержанного допрашивает французская полиция.
Министр отметил, что для усиления безопасности в сети скоростных поездов протяженностью 28 000 километров были задействованы 50 беспилотников, 250 агентов по безопасности на железной дороге и 1000 ремонтников.
Дарманин также подтвердил, что власти арестовали 45 членов радикальной климатической группы Extinction Rebellion. Они планировали „акции прямого действия“, протестуя против социальных и экологических последствий Олимпиады.
Французские службы безопасности уделяют все больше внимания крайне левым или анархистским организациям.
Бывший тогда начальником внутренней разведки Франции Николя Лернер в прошлом году заявил газете Le Monde, что крайне непопулярная пенсионная реформа президента Эммануэля Макрона, которую ему с огромным трудом удалось провести через парламент в 2023 году, помогла привлечь новобранцев в крайне левые группировки, а они все чаще включают в свою идеологию вопросы экологии и климата.
„В последние годы крайне левые движения стали известны особенно жестокими подпольными акциями, включая поджоги, грабежи и уничтожение имущества“, — сказал Лернер, возглавляющий сейчас внешнюю разведку DGSE.
Тем временем, в понедельник в нескольких районах Франции были совершены новые диверсии на оптоволоконных кабелях. Телекоммуникационные объекты, принадлежащие французской компании SFR, подверглись актам вандализма в ночь на понедельник, сообщает французская газета Le Parisien.
В сообщениях Le Parisien и телеканала BFM TV говорится, что на юге Франции были перерезаны кабели в электрических шкафах, а также объекты в районе Мёз близ Люксембурга и в районе Уазы близ Парижа.
На данный момент неизвестно, есть ли связь между актами вандализма на объектах телекоммуникаций и диверсиями на железнодорожной сети на прошлой неделе.
Вандалы использовали взрывные устройства, чтобы устроить пожар, который повредил сигнальные шкафы на линиях, соединяющих столицу с такими городами, как Лилль на севере, Бордо на западе и Страсбург на востоке. Еще один акт саботажа на линии Париж-Марсель был предотвращен.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в понедельник, что правоохранительные органы „выявили определенное количество профилей“, которые могли совершить диверсию в ночь на пятницу против железнодорожной инфраструктуры.
В день открытия Олимпиады в Париже 26 июля SNCF сообщила о серии поджогов систем путевой сигнализации. Многие поезда были задержаны или отменены.
В субботу были отменены около трети французских высокоскоростных поездов на маршрутах, пострадавших от пятничных поджогов. Инцидент затронул около 800 тыс. пассажиров.
В понедельник в министерстве транспорта сообщили, что все высокоскоростные маршруты поездов возобновили работу в нормальном режиме.
Министр транспорта Патрис Вергрьете предположил, что экономический ущерб от диверсий, весьма вероятно, составит миллионы евро.
Что известно о диверсии
Атаки произошли ранним утром и были предприняты на четырех главных направлениях из Парижа: в Лион/Марсель, Бордо, Страсбург и Лилль, но один из поджогов (на ветке в Лион) провалился — по словам генерального директора SNCF Жан-Пьера Фаранду, там рабочие, ремонтировавшие пути ночью, заметили группу людей и помешали им совершить задуманное. Правда, злоумышленники сумели скрыться.
Вергрьет заявил, что следователи обнаружили устройства, которые использовались для поджогов. От дальнейших комментариев он пока отказался.
По словам экспертов, тип устройств может помочь определить, в чьем распоряжении они находились.
Как сообщает французская телекомпания BFMTV, в мае этого года подобное устройство было обнаружено на одной из транспортных линий Марселя, в тот момент в городе проходил этап эстафеты олимпийского огня.
На одном из снимков с мест поджога видны обгоревшие провода. Фотография сделана на железнодорожной линии в Сен-Пеллерен-Куртален, примерно в 143 км от Парижа.