„Это традиционные методы крайне левых, и в ходе установления причастных лиц некоторые люди могут оказаться связаны с этими движениями, но я подожду, пока не поступят все элементы расследования“, — сказал министр в эфире телеканала France 2, говоря об актах саботажа, которые ощутимо осложнили движение транспорта перед церемонией открытия Олимпиады.

Мужчина был задержан в Оисселе на севере Франции в воскресенье, у него были ключи от технических помещений SNCF, инструменты и литература, связанная с ультралевыми движениями, сообщают источники в полиции.

Французские службы безопасности уделяют все больше внимания крайне левым или анархистским организациям.

Дарманин также подтвердил, что власти арестовали 45 членов радикальной климатической группы Extinction Rebellion. Они планировали „акции прямого действия“, протестуя против социальных и экологических последствий Олимпиады.

Министр отметил, что для усиления безопасности в сети скоростных поездов протяженностью 28 000 километров были задействованы 50 беспилотников, 250 агентов по безопасности на железной дороге и 1000 ремонтников.

Пока рано говорить, связан ли этот человек с актами саботажа, которые парализовали французскую железнодорожную сеть в прошлую пятницу. В настоящее время задержанного допрашивает французская полиция.

Тем временем, в понедельник в нескольких районах Франции были совершены новые диверсии на оптоволоконных кабелях. Телекоммуникационные объекты, принадлежащие французской компании SFR, подверглись актам вандализма в ночь на понедельник, сообщает французская газета Le Parisien.

„В последние годы крайне левые движения стали известны особенно жестокими подпольными акциями, включая поджоги, грабежи и уничтожение имущества“, — сказал Лернер, возглавляющий сейчас внешнюю разведку DGSE.

Бывший тогда начальником внутренней разведки Франции Николя Лернер в прошлом году заявил газете Le Monde, что крайне непопулярная пенсионная реформа президента Эммануэля Макрона, которую ему с огромным трудом удалось провести через парламент в 2023 году, помогла привлечь новобранцев в крайне левые группировки, а они все чаще включают в свою идеологию вопросы экологии и климата.

В сообщениях Le Parisien и телеканала BFM TV говорится, что на юге Франции были перерезаны кабели в электрических шкафах, а также объекты в районе Мёз близ Люксембурга и в районе Уазы близ Парижа.

На данный момент неизвестно, есть ли связь между актами вандализма на объектах телекоммуникаций и диверсиями на железнодорожной сети на прошлой неделе.

Вандалы использовали взрывные устройства, чтобы устроить пожар, который повредил сигнальные шкафы на линиях, соединяющих столицу с такими городами, как Лилль на севере, Бордо на западе и Страсбург на востоке. Еще один акт саботажа на линии Париж-Марсель был предотвращен.