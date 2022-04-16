Закон, который вступит в силу 1 июля, запрещает прерывание беременности после 15-й недели за исключением тех случаев, когда жизнь матери находится под угрозой или у плода есть смертельная аномалия. Исключения для случаев изнасилования или инцеста не предусмотрены. Предыдущее законодательство запрещало аборты на сроке 24 недель.

Демократы Флориды раскритиковали новый закон сразу же после его подписания. "Политики не имеют права вставать между пациенткой и ее врачом", — заявил член Палаты представителей Флориды Эван Дженн. По его словам, запрет на аборты лишает женщин права принимать собственное решение.

Техасский закон о запрете абортов



По решению Верховного суда от 1973 года, аборты в США легализованы и правительству запрещается ограничивать право на них вплоть до независимой жизнеспособности плода. Отдельные штаты не могут полностью запрещать аборты, но могут вводить ограничения. Самый строгий закон об абортах на всей территории страны действует в Техасе с сентября 2021 года. Он запрещает прерывать беременность после шестой недели, то есть с момента, когда у плода обнаруживают сердцебиение. Многие женщины в этот период еще не знают о своей беременности.

Тема абортов является одной из наиболее спорных в политике Соединенных Штатов. Республиканцы выступают за их запрет, демократы поддерживают их легальность.