Во Флориде задержан 10-летний угонщик, обидевшийся на маму

Как заявили в офисе шерифа округа Алачуа, белый седан, заявленный матерью детей в розыск несколькими днями ранее, был остановлен на шоссе около 4 часов ночи «в обстоятельствах, связанных с повышенным риском». «К большому удивлению помощников шерифа из машины вылезли 10-летний водитель и его сестра», - сообщают полицейские.

За это время они проделали путь в 300 с лишним километров от города Порт-Норт до Алачуа.

Как выяснилось, оба ребенка очень обиделись на маму за то, что она конфисковала их электронные устройства, которыми, как она заявила, они злоупотребляли.

При этом у полиции нет повода полагать, что дети стали жертвами домашнего насилия или что к ним вообще плохо относились дома.

«Наши детективы провели с матерью длительную беседу и выяснили, что она прилагает все силы к воспитанию своих детей и готова прислушаться ко всем рекомендациям и принять всю предложенную ей помощь», — говорится в заявлении полиции, которая передала ей пойманных беглецов вместе с автомобилем.