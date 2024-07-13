Вниз не смотреть! Эстонец прошел по канату 3,6 километра с материковой части Италии на Сицилию

Среди его предыдущих достижений – создание самой длинной в мире слэклайновой линии в Катаре, а также участие в таких фильмах, как „Кредо убийцы“ и „Чудо–женщина 1984“.

Однако он никогда не пытался совершить что–то настолько дерзкое и сложное, как „Переправа через Мессину“. Роозе потратил более шести месяцев на подготовку к Мессинскому переходу и работал вместе с командой из восьми человек, которые помогли ему установить слэклайн со всей тщательностью. Для установки слэклайна на место использовался вертолет с пилотным тросом, который стал самым длинным в истории, а затем трос был натянут с помощью изготовленной на заказ лебедки.