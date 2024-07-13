Вниз не смотреть! Эстонец прошел по канату 3,6 километра с материковой части Италии на Сицилию

Но почему бы и нет? В среду (10 июля) эстонский спортсмен Яан Роозе вошел в историю как первый человек, который пешком пересек Мессинский пролив в Италии. Слэклайн, который он использовал для этого смелого подвига, был самым длинным из когда–либо построенных – его длина составила 3 646 метров, пишет Euronews.
Роозе преодолел это коварное путешествие чуть менее чем за три часа, технически побив существующий рекорд Гиннесса – 2 710 метров. Однако, к сожалению, падение на последних 80 метрах не позволило ему официально установить новый мировой рекорд (по правилам этого вида спорта, для установления нового рекорда всю дистанцию нужно пройти полностью без падений).
Роозе в восторге от своих усилий, несмотря на неудачу
В среду в материковом городе Вилла–Сан–Джованни Роозе поднялся к точке опоры на Санта–Трада, 265–метровой башне, которая превосходит высоту самого высокого небоскреба Италии. Встав на слэклайн – специальную нейлоновую или полиэстеровую стропу, шириной всего 1,9 см – он начал свой путь.
Длина всего пути составила более 30 футбольных полей.
В самом низком положении слэклайн находился на высоте 100 метров над водой. На заключительном этапе Роозе поднялся на высоту 130 метров и достиг конечной точки на сицилийской башне Торре Фаро, которой он достиг через 2 часа 57 минут после начала путешествия.
Используя необычайное равновесие и концентрацию, а также исключительную силу и выносливость, ему пришлось противостоять ветру, скорость которого достигала 38 км/ч и доходившей до 28 градусов по Цельсию температуре.
К сожалению, всего за 80 метров до финиша Роозе упал со слэклайна. Это падение означает, что несмотря на то, что Роозе преодолел значительно большее расстояние, чем предыдущий мировой рекорд в 2 710 метров, новый мировой рекорд он не побил.
Несмотря на это разочарование, 32–летний спортсмен сказал: „Я чувствую себя „Яан–тастик“, я суперсчастлив, немного устал и измотан. Но, ребята, я вошел в историю! Я прошел 3,6 километра через Мессинский пролив! Это была долгая прогулка, полная сюрпризов от начала и до конца, у меня были некоторые трудности, но погода была хорошей! Я ожидал большего ветра“.
Кто такой Яан Роозе?
Уроженец Эстонии уже является трехкратным чемпионом мира по слэклайну и единственным спортсменом, когда–либо выполнявшим двойное сальто назад на слэклайне.
Среди его предыдущих достижений – создание самой длинной в мире слэклайновой линии в Катаре, а также участие в таких фильмах, как „Кредо убийцы“ и „Чудо–женщина 1984“.
Однако он никогда не пытался совершить что–то настолько дерзкое и сложное, как „Переправа через Мессину“. Роозе потратил более шести месяцев на подготовку к Мессинскому переходу и работал вместе с командой из восьми человек, которые помогли ему установить слэклайн со всей тщательностью. Для установки слэклайна на место использовался вертолет с пилотным тросом, который стал самым длинным в истории, а затем трос был натянут с помощью изготовленной на заказ лебедки.
Что такое Мессинский пролив и будет ли когда–нибудь построен мост через него?
Мессинский пролив – узкий канал в Средиземном море, разделяющий итальянский регион Калабрия и остров Сицилия. О нем писали на протяжении многих веков, он даже упоминается в основополагающем произведении Гомера „Одиссея“.
Идея строительства моста, соединяющего Сицилию с материковой частью Италии, возникла, пожалуй, еще во времена Гомера. Древние римляне стремились соединить „ногу“ Италии с ее „мячом“ с помощью элементарного моста, избавившись от необходимости пересекать пролив на лодке.
За последние несколько тысяч лет мост несколько раз почти доводился до ума – но всегда неудачно. Однако в 2024 году итальянское правительство утвердило планы – и, похоже, мост действительно может быть построен. После завершения строительства он будет стоить около 11,6 миллиарда евро и станет самым длинным подвесным мостом в мире. Прочная конструкция длиной 3 600 метров теоретически может выдержать землетрясение магнитудой 7,5 и ветер скоростью 300 миль в час.
Но куда же без плохих новостей? Строительство будет завершено не раньше 2032 года. А до тех пор вам придется, как итальянцам, добираться между материком и Сицилией либо на самолете, либо на пароме.