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Полиция сообщила о погибших в результате наезда автомобиля на предпраздничный парад в пригороде Милуоки в американском штате Висконсин.
Внедорожник въехал в праздничное шествие в Висконсине - есть жертвы
© DELFI montažas / Scanpix

Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в рождественский парад в американском штате Висконсин. Во время предпраздничного шествия в пригороде Милуоки - городке Уокешо - пострадали более 20 человек, есть жертвы. Об этом сообщила городская полиция в воскресенье, 21 ноября. Среди пострадавших - дети, участники оркестра и танцевальная труппа. 11 взрослых и 12 детей госпитализированы.

Глава полиции Дэн Томпсон заявил, что расследование продолжается, уже обнаружены автомобиль и подозреваемый, он задержан. Томпсон отложил вопросы до следующего брифинга.

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Deutsche Welle

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