ВМС Украины заявили об уничтожении российского тральщика "Ковровец"

Сообщение подтвердили также в Генштабе Вооружённых сил Украины. Российские военные его не комментировали.
При этом Минобороны России заявило, что ночью над аннексированным Крымом были сбиты 9 оперативно-тактических ракет ATACMS, выпущенных украинскими военными. Близкий к Минобороны телеграм-канал "Рыбарь" уточняет, что целью атаки была Севастопольская бухта, по которой было выпущено 12 ракет, девять, как утверждается, были сбиты, а три "попали в один из причалов в бухте, у которого находился один из кораблей".
Украинский телеграм-канал "Крымский ветер" ранее опубликовал видео, снятое предположительно во время ракетной атаки на Севастопольскую бухту.
Как отмечает "Настоящее Время", "Ковровец" относится к тральщикам проекта 266М "Аквамарин-М", они стоят на вооружении ВМС России, Сирии и Йемена. Это корабли специального назначения, их задачей является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проведение кораблей через минные заграждения. "Ковровец" принимал участие в операциях России в Сирии в 2016 году. Его длина 61 метр, а экипаж – почти 70 человек. О судьбе экипажа ни украинские, ни российские источники пока ничего не сообщают.