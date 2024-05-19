ВМС Украины заявили об уничтожении российского тральщика "Ковровец"

Как отмечает "Настоящее Время", "Ковровец" относится к тральщикам проекта 266М "Аквамарин-М", они стоят на вооружении ВМС России, Сирии и Йемена. Это корабли специального назначения, их задачей является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проведение кораблей через минные заграждения. "Ковровец" принимал участие в операциях России в Сирии в 2016 году. Его длина 61 метр, а экипаж – почти 70 человек. О судьбе экипажа ни украинские, ни российские источники пока ничего не сообщают.