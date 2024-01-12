ВМС Ирана захватили нефтяной танкер в Оманском заливе

Иран подтвердил захват нефтяного танкера в Оманском заливе на следующий день после того, как Совет Безопасности ООН осудил нападения на гражданские суда по другую сторону Аравийского полуострова – в Красном море.

Судно St Nikolas под флагом Маршалловых островов было взято на абордаж военнослужащими иранского флота якобы по решению суда, сообщили СМИ исламской республики.



По информации агентства Fars, танкер с иракской нефтью, направлявшийся в Турцию, был захвачен в отместку за конфискацию Соединёнными Штатами в прошлом году этого же судна, перевозившего 1 миллион баррелей иранской нефти.

Тогда судно, ходившее под названием Suez Rajan, перешло под американский контроль в рамках операции по борьбе с обходом санкций.