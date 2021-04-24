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ВМС Индонезии нашли подлодку, которая перестала выходить на связь во время учений в Балийском море, передает агентство Associated Press. Начальник военно-морского флота объявил, что все 53 моряка на борту почти наверняка погибли. В море нашли объекты, похожие на обломки подлодки и молельные коврики членов экипажа.
Ранее сообщалось, что локаторы засекли подлодку на глубине 850 метров. Кислород, по расчетам спасателей, у экипажа в любом случае должен был кончиться еще несколько часов назад.
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