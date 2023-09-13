"Вместе в борьбе против империализма". Как прошла встреча Ким Чен Ына с Путиным

Путин не упоминал об этой атаке перед телекамерами, а выбор места для переговоров объяснил интересом Ким Чен Ына к ракетным программам. Ракетные испытания КНДР уже много лет очень беспокоят США и их азиатских союзников. Об этом Путин не упомянул.

Их встреча началась около семи утра по московскому времени. Примерно за четыре часа до этого Севастополь в аннексированном Крыму подвергся ракетной атаке в результате которой, как признали российские власти, были "повреждены" как минимум два боевых корабля.

Кремль до последнего держал в секрете время и место встречи Путина с Ким Чен Ыном, который пересек границу России еще накануне. Известно было только то, что они встретятся "на днях" где-то на Дальнем Востоке.

Зато Ким Чен Ын недвусмысленно поддержал российское вторжение. Он заявил, что Россия "поднялась для защиты своего суверенитета и защиты безопасности", и напомнил, что Пхеньян всегда поддерживал и продолжает поддерживать "все решения президента Путина".

После экскурсии начались переговоры. Сначала с участием делегаций, затем с глазу на глаз. В общей сложности они продолжались примерно два часа. О предполагаемых поставках северокорейских снарядов и ракет для войны против Украины перед камерами ничего сказано не было.

Путин на обеде заговорил о японских милитаристах, которых в 1945 году "плечом к плечу громили" советские и корейские солдаты, а также утверждал, что Москва и Пхеньян действуют "во имя мира, стабильности".

Затем еще был обед, на котором в числе прочего были предложены пельмени с камчатским крабом и уха из белого амура. За обедом Ким Чен Ын поднял тост и снова заговорил об империалистах, поддержав таким образом риторику Путина, который уже второй год оправдывает войну против Украины якобы существующей западной угрозой для российского суверенитета.

"Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и [в деле] строительства суверенного государства", — сказал он в начале переговоров.

Лидеры России и КНДР не обсуждали размещение северокорейских солдат на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Заявления КНДР о рисках ядерной войны на встрече Путина и Ким Чен Ына также не обсуждались.

Во Владивостоке Путин и Ким Чен Ын встречались в 2019 году. Это была их первая встреча, а сейчас во время войны против Украины состоялась вторая. Лидер КНДР не покидал свою страну после начала пандемии коронавируса.

Потом Ким Чен Ын уехал, но пока он остается в России. Путин сообщил журналистам, что лидер КНДР посетит заводы в Комсомольске-на-Амуре, где производятся гражданская и боевая техника, а также заедет во Владивосток.

О поставках северокорейских боеприпасов и на обеде ничего сказано не было, но Ким Чен Ын пожелал "российской армии и народу" одержать "великую победу в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию".

"По части количества — я не сомневаюсь, что Северная Корея, если на это будет воля Пекина, Москвы и Пхеньяна, может поставить довольно много снарядов. У них всегда был военно-промышленный комплекс в приоритете, а в условиях плановой экономики можно развивать его довольно быстрыми темпами. Вопрос с качеством. Корейская народная армия, она же, по сути, не воевала с 1953 года", — сказал Тертицкий Русской службе Би-би-си.

Белый дом и Госдепартамент США призывали Северную Корею не помогать России боеприпасами. "Как мы уже предупреждали, переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются, — говорила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. — Мы располагаем информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России".

Первые данные о появлении боеприпасов из КНДР на украинском фронте появились год назад, поставки были небольшими, напоминает эксперт. Он предполагает, что боеприпасы могла получать ЧВК "Вагнер". КНДР же, по его мнению, ожидает от России продовольственную помощь.

New York Times и Associated Press со ссылкой на анонимные источники писали, что Россия может предложить КНДР в обмен на снаряды и ракеты технологии для спутников, подлодок и высокотехнологичных систем вооружения. Тертицкий считает, что Москва в этом случае будет ориентироваться на позицию Пекина: "Если Путин начнет лезть в то, что Китай считает своей зоной влияния, без санкции Пекина, товарищ Си отреагирует жестко, и это последнее, что сейчас нужно Путину. Я не знаю, будут ли [такие поставки] в больших масштабах, и я не очень понимаю, зачем китайцам это одобрять".