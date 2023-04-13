Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило в ночь на четверг, 13 апреля, агентство АP со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. Позже агентство "Ренхап", опять же со ссылкой на южнокорейских военных, добавило, что КНДР, по-видимому, испытывала новую ракету, возможно — твердотопливную, среднего или дальнего радиуса действия.

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Между тем, правительство Японии примерно в 8 утра по местному времени попросило жителей севера острова Хоккайдо проследовать в укрытия: cистема безопасности спрогнозировала, что ракета КНДР может упасть на остров или рядом с ним. Вскоре тревога была отменена — в Токио заявили, что прогноз был ошибочным, а северокорейская ракета упала в море. Премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил о планах созвать заседание Совета национальной безопасности Японии в связи с этим запуском.

В понедельник, 10 апреля правитель КНДР Ким Чен Ын провел совещание с главными военачальниками страны, на котором пообещал усиливать ядерный арсенал Северной Кореи в более "практичном и наступательном" ключе — на фоне, по его словам, "безумных" военных учений его противников.

КНДР активизировалась на фоне учений Южной Кореи и США

В регионе 23 марта завершились самые крупные за последние годы совместные учения войск Южной Кореи и США, продолжавшиеся с 13 марта. Во время этих учений Пхеньян произвел в течение одной недели не менее пяти запусков ракет в сторону моря, причем среди них была как минимум одна ракета большой дальности. В ходе одного из таких мероприятий КНДР запустила "тактическую баллистическую ракету, оснащенную макетом ядерной боеголовки" — северокорейские СМИ описали это как отработку "ядерного контрудара".

После этого Пхеньян заявил об успешно проведенных испытаниях нового подводного беспилотного аппарата, способного нести ядерное оружие, которое с помощью подводного взрыва может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами". Однако аналитики из Южной Кореи и США со скепсисом отнеслись к заявлениям о наличии у Пхеньяна подобного оружия.

Это уже далеко не первые ракетные испытания КНДР в этом году. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.