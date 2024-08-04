Власти Венесуэлы заявили о задержании 2 тысяч демонстрантов

После президентских выборов в Венесуэле, победителем которых был в третий раз объявлен правитель страны Николас Мадуро, власти объявили о жестких мерах в отношении демонстрантов. В ходе протестов задержаны 2 тысячи человек, заявил Мадуро в субботу, 3 августа. Выступая перед своими сторонниками, он пообещал отправить задержанных в тюрьмы строгого режима Токорон и Токуйито. „В этот раз пощады не будет“, - пригрозил он.