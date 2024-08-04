2024.08.04 10:56

Власти Венесуэлы заявили о задержании 2 тысяч демонстрантов

 
Deutsche welle
Venesuelos opozicijos kandidatas Gonzálezas
Venesuelos opozicijos kandidatas Gonzálezas
ФОТО: Giongi63 | Shutterstock

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро пообещал жесткие меры в отношении митингущих. Противники фальсификации выборов продолжат протесты, предупредила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

После президентских выборов в Венесуэле, победителем которых был в третий раз объявлен правитель страны Николас Мадуро, власти объявили о жестких мерах в отношении демонстрантов. В ходе протестов задержаны 2 тысячи человек, заявил Мадуро в субботу, 3 августа. Выступая перед своими сторонниками, он пообещал отправить задержанных в тюрьмы строгого режима Токорон и Токуйито. „В этот раз пощады не будет“, - пригрозил он.

Оппозиция обещает продолжить протесты

В тот же день по всей стране прошли многотысячные протесты, к которым призвала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. Она выступила на митинге в Каракасе после того, как на протяжении последних дней скрывалась, опасаясь ареста. Противники венесуэльских властей еще никогда не были столь сильны, а режим - так слаб, заявила она.

„Мы не уйдем с улиц“, - подчеркнула Мачадо. Кандидат от оппозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалес Уррутиа на акции замечен не был, отмечает AFP.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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