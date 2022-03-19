Власти Украины сообщили о гибели пятого с начала войны российского генерала

По данным украинских властей, Мордвичев, чьи подчиненные отвечали за ситуацию в Донбассе, погиб в результате удара ВСУ в районе Чернобаевки Херсонской области. Предположительно речь идет о боях за аэродром, сообщает Meduza.

Another senior Russian officer exterminated in Ukraine. Lieutenant General Andrei Mordvichev of the Southern Military District 8th Army has reportedly been killed. No army in modern history has lost as many commanders in such a short period as Russia has lost in the past 3 weeks pic.twitter.com/N07ihRS50q — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) March 18, 2022

Всего, по информации Генштаба ВСУ на 19 марта, с начала войны потери России в личном составе достигли примерно 14,4 тысячи человек. При этом не уточняется, идет ли речь только об убитых или также о получивших ранения и пленных.

Российская сторона данные о гибели Мордвичева не подтверждала. Минобороны РФ только однажды с начала войны сообщало о погибших военнослужащих. 2 марта ведомство заявило, что в Украине были убиты 498 российских военных, еще 1597 человек ранены.

Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, не представляется возможным.

Андрей Мордвичев, если верить украинским властям, стал пятым российским генералом, погибшим в зоне боевых действий в Украине.

Ранее украинская сторона заявила о гибели командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова и двух генерал-майоров из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа — Андрея Суховецкого и Виталия Герасимова.