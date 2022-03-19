aA
Во время боевых действий в Украине погиб командующий 8-й армии Южного военного округа России, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом сообщили советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Генштаб ВСУ и МВД страны.
Власти Украины сообщили о гибели пятого с начала войны российского генерала
© Reuters / Scanpix

По данным украинских властей, Мордвичев, чьи подчиненные отвечали за ситуацию в Донбассе, погиб в результате удара ВСУ в районе Чернобаевки Херсонской области. Предположительно речь идет о боях за аэродром, сообщает Meduza.

Статьи по теме:
"Новый Нюрнберг". Британские политики просят созвать трибунал для Путина
С трудом выбравшийся из кошмара солдат Нацгвардии: если нас одолеют, следующими на очереди будете вы

Всего, по информации Генштаба ВСУ на 19 марта, с начала войны потери России в личном составе достигли примерно 14,4 тысячи человек. При этом не уточняется, идет ли речь только об убитых или также о получивших ранения и пленных.

Российская сторона данные о гибели Мордвичева не подтверждала. Минобороны РФ только однажды с начала войны сообщало о погибших военнослужащих. 2 марта ведомство заявило, что в Украине были убиты 498 российских военных, еще 1597 человек ранены.

Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, не представляется возможным.

  • Андрей Мордвичев, если верить украинским властям, стал пятым российским генералом, погибшим в зоне боевых действий в Украине.
  • Ранее украинская сторона заявила о гибели командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова и двух генерал-майоров из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа — Андрея Суховецкого и Виталия Герасимова.
  • Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности при СНБО сообщал о гибели генерал-майора Магомеда Тушаева. Власти Чечни его гибель отрицают. К погибшим также причисляли командира 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Delfi Plius Edmundas Jakilaitis

Rusijos karo veiksmų eiga: buvęs specialiųjų pajėgų Afganistane karys apžvelgė, su kokiais iššūkiais susiduria Ukraina

Delfi Plius Jasmina Kuzmanovic, John Follain

Mįslingas incidentas virš trijų NATO šalių kelia nemalonių klausimų

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Gatvės chuligano istorija biografų akimis: kaip niekam nežinomas Putinas tapo galingiausiu asmeniu šalyje

Delfi Plius Kristina Pocytė, laida „Delfi diena“, Liudmila Timofejeva

Profesorius: neaišku, ar po metų pasaulis neatrodys visiškai kitaip

Delfi Plius Mantas Liekis

Amžinas maisto derinimo klausimas: ar galima valgyti mėsą su bulvėmis?

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Liudmila Timofejeva

Ekonomines karo Ukrainoje pasekmes pajusime visi: teks priprasti prie naujos realybės

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Gydytoja cezario pjūvio operacijų reikalaujančioms moterims: jos galvoja tik apie save, ne apie kūdikį

Delfi Plius Aurimas Perednis, laida „Iš esmės“, Virginija Spurytė

Požymių dėl karo baigties Ukrainoje vis daugėja: liko dar 1-2 savaitės

Delfi Plius Gidas Vytis

Sovietmetis, kurio dar taip neseniai ilgėjosi Putinas

Verslas Plius Lukas Miknevičius

Karas Ukrainoje silpnina eurą: ar verta santaupas keisti į JAV dolerius?

Delfi Plius Viktor Voroncov

Esu rusas ir balsavau už Putiną, bet ir aš nesuprantu, kodėl tarp Lietuvos rusų yra Putino gerbėjų

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos viduryje esanti valstybė pavojingai artėja pilietinio karo link: naujas karinis konfliktas žemyne gali būti labai realus

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Rusijos propagandos „apnuodyta“ Italija pagaliau atsimerkė: meilę Putinui ir rusiškai kultūrai pakeitė pasidygėjimas

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022 metų horoskopas kiekvienam Zodiako ženklui: pokyčiai jau ne už kalnų

Статьи по теме:

Начиная войну Путин не учел как минимум двух вещей: у него ничего не получится

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "более...

Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось трое

Литовец Марюс Скрипкюнас доставил помощь украинским...

Война в Украине. Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие

Война в Украине продолжается уже больше трех недель. В...

TOP новостей

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Mariupolis

Война в Украине. Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие

Война в Украине продолжается уже больше трех недель. В...

С трудом выбравшийся из кошмара солдат Нацгвардии: если нас одолеют, следующими на очереди будете вы Delfi из Украины

Валерий Боровик, боец ​​роты специального назначения...

Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось трое

Литовец Марюс Скрипкюнас доставил помощь украинским...

Начиная войну Путин не учел как минимум двух вещей: у него ничего не получится

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "более...

Йонас Милюковас. Коллективная ответственность

За последние дни многое перепуталось. Россия напала на...