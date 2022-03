Власти Украины сообщили о гибели пятого с начала войны российского генерала

По данным украинских властей, Мордвичев, чьи подчиненные отвечали за ситуацию в Донбассе, погиб в результате удара ВСУ в районе Чернобаевки Херсонской области. Предположительно речь идет о боях за аэродром, сообщает Meduza.

Another senior Russian officer exterminated in Ukraine. Lieutenant General Andrei Mordvichev of the Southern Military District 8th Army has reportedly been killed. No army in modern history has lost as many commanders in such a short period as Russia has lost in the past 3 weeks pic.twitter.com/N07ihRS50q