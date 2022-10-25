Власти Украины призвали беженцев не возвращаться на родину до весны

"Вы видите: Россия перешла к террору гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя, — цитирует ее слова «РБК-Украина». — Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия… Не надо этого делать. Если есть возможность — остаться, пока перезимовать за границей".

Минобороны РФ с 10 октября проводило массированные ракетные удары по украинским городам. Ведомство утверждало, что атакует только объекты военной и энергетической инфраструктуры, однако ракеты попадали и по гражданским объектам. Кремль называл ракетные удары ответом на взрыв на Крымском мосту в Керченском проливе, который, по утверждению российских властей, организовали спецслужбы Украины. От российских ударов пострадали 30-40% электростанций Украины, заявляли в Киеве.

По данным Агентства ООН по делам беженцев на середину сентября, с начала войны в Украине страну покинули более 12,6 миллиона человек, более пяти миллионов позже вернулись домой.